Світовий банк реалізує в Україні проєктів на $2,6 млрд

В Україні на даний момент реалізуються дев`ять спільних зі Світовим банком проєктів на загальну суму $2,6 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Загальна сума використання коштів Банку від початку реалізації проєктів становить $901,6 млн.

За даними Мінфіну, проєкти спрямовані на покращення стану автомобільних доріг України, модернізацію енергетичної галузі, впровадження земельної реформи; підвищення якості медичних послуг; ефективності соціальної допомоги; покращення послуг з водопостачання, водовідведення та утилізації твердих побутових відходів тощо.

"У поточному році сума вибірки коштів склала $184,9 млн, що на 17,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, до кінця поточного року очікується збільшення вибірки коштів ще на $34 млн завдяки надходженню до загального фонду державного бюджету коштів за проєктами "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" та "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", – наголосили в міністерстві.

Водночас у Мінфіні заявили про необхідність подальшого підвищення показників вибірки коштів позик кінцевими бенефіціарами.

Нагадаємо, Світовий банк назвав головну перешкоду для інвестування в Україну.