Євгеній Чічваркін розповів, як приймати правильні рішення

У вівторок, 26 листопада в Києві відбулась конференція з Євгенієм Чічваркіним! Геній нестандартних слоганів та гедоніст 80-го рівня поділився з учасниками усіма «болючими мозолями» бізнесу та рішеннями, які принесли йому реальний успіх.

Євгеній прославився своєю прямолінійністю та підходом до мотивації, а також нестандартними рекламними слоганами, які використовував для просування свого бізнесу.

Під час конференції епатажний бізнесмен розповів участикам, що привело його до успіху, які рішення мали позитивний результат, а які руйнували бізнес в основі. А модератором заходу був засновник та CEO FEDORIV GROUP Андрій Федорів.

«Кожному підприємцю в той чи інший момент потрібні чиясь історія, порада, приклад або підтримка. Освітня компанія Prizma надає можливість задовольнити ці потреби. Конференція з Євгенієм Чічваркіним – це не магічна формула успіху, а реальна історія бізнесмена, який з компанії в кілька магазинів зростив мережу міжнародного рівня. Це людина, яка здолала, мабуть, всі випробування, які можуть випасти на долю підприємця. Та, не дивлячись на всі складнощі, він залишився успішним бізнесменом та непересічною особистістю. Йому є чим ділитись, а всім нам є чого в нього повчитись» - поділився метою конференції Артем Майдан, засновник компанії Prizma.

Учасники конференції змогли не тільки послухати іменитого бізнесмена, але і особисто задати йому питання, відповіді на які отримували «тут і зараз», без редакції та без затримок. Крім того, Євгеній поділився не тільки кейсами, що спрацювали, але й Fuck-up’ами, які змушували його швидко та кардинально змінювати вектор руху.

Організатор конференції з Євгенієм Чічваркіним – освітня компанія PRIZMA – на її рахунку наймасштабніший форум "Бізнес Концентрат", (2 роки підряд, 17 000 + учасників), BUSINESS WOMAN DAY (1500 учасників), "Перша Чоловіча Конференція" (1000 + учасників), а також, «Клуб підприємців PRIZMA».

Детальніше про івент на сайті: https://chichvarkin.prizma-company.com/

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Фото за посиланням: http://bit.ly/chichpressphoto