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Чт., лист.
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В Україні з'явиться ще одна міжнародна платіжна система

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Національний банк України (НБУ) узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи TRANSFAST.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

 "Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", – розповіли в НБУ.

TRANSFAST стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

За даними НБУ, міжнародна платіжна система TRANSFAST є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.

Довідка:Електронна платіжна система – це технологія, що дозволяє проводити розрахунки напряму між контрагентами за допомогою електронного зв’язку.  За допомогою глобальних платіжних систем можна розплачуватися не тільки в тій країні, де випущена картка, але і за кордоном. На сьогоднішній день до глобальних платіжних систем відносяться VISA, MasterCard, American Express, DinersClub, JCB, UnionPay.

НБУ міжнародна платіжна система TRANSFAST