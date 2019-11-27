В Україні з'явиться ще одна міжнародна платіжна система

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", – розповіли в НБУ.

TRANSFAST стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

За даними НБУ, міжнародна платіжна система TRANSFAST є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.

Довідка:Електронна платіжна система – це технологія, що дозволяє проводити розрахунки напряму між контрагентами за допомогою електронного зв’язку. За допомогою глобальних платіжних систем можна розплачуватися не тільки в тій країні, де випущена картка, але і за кордоном. На сьогоднішній день до глобальних платіжних систем відносяться VISA, MasterCard, American Express, DinersClub, JCB, UnionPay.