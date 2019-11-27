Кабмін звільнив скандальну заступницю Криклія

Кабінет міністрів звільнив із посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександру Клітіну.
Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, інформує БІЗНЕС.
"Заступника міністра інфраструктури Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайпу" (с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", — написав Гончаренко.
Клітіна обіймала посаду заступника міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції з 18 вересня 2019 року, хоча в самому міністерстві працює вже п’ять років.
Нагадаємо:
- Нещодавно Олександра Клініна втрапила у скандал після оприлюднення переписки пранкером "Джокер". Говорячи про закупівлю локомотивів для "Укрзалізниці", вона звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він "каламутить із тендерами".
- 21 листопада гендиректор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський розкритикував політику Мінінфраструктури, і, зокрема, Олександри Клінітої.