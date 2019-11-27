Кабмін звільнив скандальну заступницю Криклія

Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, інформує БІЗНЕС.

"Заступника міністра інфраструктури Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайпу" (с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", — написав Гончаренко.

Клітіна обіймала посаду заступника міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції з 18 вересня 2019 року, хоча в самому міністерстві працює вже п’ять років.

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