business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

28
Чт., лист.
25 Нові матеріали

Кабмін звільнив скандальну заступницю Криклія

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів звільнив із посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександру Клітіну.

Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, інформує БІЗНЕС.

"Заступника міністра інфраструктури Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайпу" (с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", — написав Гончаренко.

Клітіна обіймала посаду заступника міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції з 18 вересня 2019 року, хоча в самому міністерстві працює вже п’ять років.

Нагадаємо:

  • Нещодавно Олександра Клініна втрапила у скандал після оприлюднення переписки пранкером "Джокер". Говорячи про закупівлю локомотивів для "Укрзалізниці", вона звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він "каламутить із тендерами".
  • 21 листопада гендиректор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський розкритикував політику Мінінфраструктури, і, зокрема, Олександри Клінітої.

 

Кабмін звільнення Олександра Клітіна