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Уряд звільнив очільника "Енергоатому"

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Кабінет міністрів звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") за результатами сьогодішнього зсідання уряду, інформує БІЗНЕС.

"Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського", — написав нардеп. Він додав, що президента "Енергоатома" звільнили за поданням міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля. 

Згодом міністр повідомив, що це рішення назріло давно. "Це вже давно потрібно було зробити. І цьому є три причини: погіршення показників "Енергоатому", зростання кількості негативних інцидентів і розслідування із закупівлями, з якими пов'язаний депутат попереднього скликання", — пояснив Оржель, пише The Page.

Зазначимо, що Недашковський очолював держкомпанію з 5 березня 2014 року.

Нагадаємо, 27 листопада перед засіданням Кабміну Українське ядерне товариство звернулося з листом до прем'єра і президента Володимира Зеленського, в якому просило не допустити звільнення президента "Енергоатома" Юрія Недашковського.

Довідка: "Енергоатом" — це державна компанія, яка відповідає за українські атомні електростанції.

Кабмін Енергоатом Юрій Недашковський