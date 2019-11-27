Справа митників: НАБУ оголосила підозри семи фігурантам

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Так, підозру оголосили ексочільнику та п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці ДФС, а також трьом представникам комерційних компаній, задіяним у реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Відзначається, що вказаний злочин було викрито в рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн. Розслідування цих випадків розпочато у жовтні 2017 року.

Нагадаємо, 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб, серед яких семеро митників, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Згодом в СБУ повідомили, що йдеться про схему з розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн.