Україна продовжує переговори з МВФ щодо нової програми

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці та очікує на подальші консультації у Вашингтоні.

Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на брифінгу за підсумками спільного засідання з комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує БІЗНЕС із посиланням на Економічну правду.

За його словами, консультації про нову програму співпраці продовжуються у Вашингтоні.

"Переговори продовжуються. Ми сподіваємося на їхнє успішне завершення. Враховуючи те, що День подяки у США припадає на четвер (28 листопада - ред.), а 29 листопада у Вашингтоні вихідний, очікуємо меседжі на наступному тижні", – сказав він.

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