Україна продовжує переговори з МВФ щодо нової програми

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці та очікує на подальші консультації у Вашингтоні.
Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на брифінгу за підсумками спільного засідання з комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує БІЗНЕС із посиланням на Економічну правду.
За його словами, консультації про нову програму співпраці продовжуються у Вашингтоні.
"Переговори продовжуються. Ми сподіваємося на їхнє успішне завершення. Враховуючи те, що День подяки у США припадає на четвер (28 листопада - ред.), а 29 листопада у Вашингтоні вихідний, очікуємо меседжі на наступному тижні", – сказав він.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада місія МВФ прибула до Києва.
- Українська влада планує закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.