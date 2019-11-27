Уряд підтримав заміну паперових трудових книжок електронними

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook міністра соціальної політики Юлії Соколовської.

"Електронна версія трудової книжки - це менше навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників - ФОП. Рішення уряду також спростить пошук та оформлення людей на роботу", – відзначила Соколовська.

Вона зазначила, що у кілька кліків за допомогою електронного підпису можна буде отримати витяг у електронному кабінеті Пенсійного фонду і не боятися загубити трудову книжку.

"Працівники будуть впевнені, що відомості завжди надійно захищені, а недобросовісний роботодавець їх не викривить. Коли настане час оформити пенсійні виплати – це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів - всі дані вже знатиме Пенсійний фонд", - додала Соколовська.

Водночас, за словами міністра, позбуватися паперової трудової книжки не обов'язково. "Якщо для вас ведення книжки роботодавцем є певним ритуалом, то ніхто не забороняє вам продовжувати дублювати відомості про свою трудову діяльність на папері. Але якщо ви не можете дочекатись цифрового формату, то вас ніхто не змусить її вести", – відзначила Соколовська.

Соколовська додала, що для впровадження електронних трудових книжок, відповідний законопроєкт повинна підтримати Верховна рада.

Наразі, згідно із Законом України від 05.11.91 р. № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення" основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Тому записи у трудовій книжці беруть до уваги при призначенні пенсії, здійсненні виплат за вислугу років, а також при призначенні інших пільг.

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