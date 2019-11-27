В Україні визначили найшвидших інтернет-провайдерів

У другому і третьому кварталі 2019 року швидкість широкосмугового стаціонарного доступу (ШСД) і мобільного інтернету трохи збільшилася по всій Україні.

Про це свідчить дослідження міжнародної компанії Ookla, яка є власником сервісу аналізу швидкості інтернет-з'єднання Speedtest, інформує БІЗНЕС.

Для цього дослідження компанія провела 1 805 450 споживчих тестів, а також даних про покриття за результатами 623 млн перевірок на 372 690 пристроях.

Так, середня швидкість скачування з фіксованим ШПД зросла на 10,4% і у вересні досягла найвищого значення — 49,99 Мбіт/с. Швидкість мобільного інтернету зросла на 14,8% — до 21,4 Мбіт/с у вересні. "Оскільки в Україні розповсюджується послуга LTE, ми очікуємо, що середня швидкість мобільного Інтернету буде безперервно зростати", — прогнозують автори дослідження.

Найшвидший стаціонарний Інтернет зафіксований у Києві (66,50 Мбіт/с), Харкові (62,99 Мбіт/с) і Маріуполі (56,00 Мбіт/с). Найнижчі швидкості у Кривому Розі (41,78 Мбіт/с), Миколаєві (37,64 Мбіт/с) і Вінниці (36,48 Мбіт/с).

Найвищу швидкість завантаження в мобільних мережах (включно з усіма стільниковими мережами, а не лише 4G) зафіксовано у Миколаєві — середній показник склав 25,38 Мбіт/с, Маріуполі — 23,50 Мбіт/с, Харкові — (22,16 Мбіт/с). Найнижчі швидкості серед міст із цього списку було зафіксовано в Києві (19,53 Мбіт/с) і Запоріжжі (17,83 Мбіт/с).

У багатьох містах України показник 4G Availability значно вищий, ніж середній показник по країні (34,8%). Імовірно, причина полягає в тому, що оператори намагаються вводити послугу LTE спочатку у великих містах. У столиці України, Києві, зафіксовано найвищий показник 4G Availability (72,1%) протягом II та III кварталів 2019 року. Друге місце за цим показником посідає Львів (71,6%), а третє — Харків (70,8%).

В інших містах, в яких виконувалися вимірювання, діапазон показників склав від 65,5% до 69,8%, за винятком Кривого Рогу (58,7%), де показник 4G Availability був трохи нижчим.

Постачальником найшвидкого фіксованого інтернету в Україні протягом першого і третього кварталів 2019 року була компанія "Ланет". Її показник Speed ​​Score збільшився на 15,7% і досяг 94,83 у вересні. Друге місце посідає компанія Triolan з більш низьким показником Speed ​​Score, який досяг максимального значення 58,38 у травні 2019 року.

Показник Speed ​​Score компанії "Воля" зріс із 43,72 до 45,13. В "Укртелекому" цей показник не перевищує 17,82.

Найшвидший мобільний інтернет за досліджуваний період надавала компанія "Київстар", пише Liga.Tech. Її показник швидкості Speed ​​Score, який на 90% залежить від швидкості скачування і на 10% — від завантаження, збільшився з 19,85 до 21,91. Компанія лідирує у п'яти містах України — Дніпрі, Харкові, Києві, Миколаєві та Запоріжжі.

При цьому мобільний оператор Vodafone продемонстрував найбільший прогрес — зростання з 16,03 до 20,55. Оператор лідирує у чотирьох містах — Кривому Розі, Маріуполі, Одесі та Вінниці.

Показник Speed ​​Score компанії lifecell знаходився в діапазоні між 18,20 і 19,09. Цей оператор надає найшвидший інтернет у Львові.

Нагадаємо, 25 листопада Мінцифри повідомило про запуск нового сайту, який вимірюватиме швидкість інтернету в Україні.