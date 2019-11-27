business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

28
Чт., лист.
25 Нові матеріали

Зеленський обіцяє, що законопроєкт про бізнес-омбудсмена скоро внесуть до Ради

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Найближчим часом до Верховної Ради буде внесено доопрацьований проєкт закону про Установу бізнес-омбудсмена, який удосконалить захист прав суб'єктів господарювання.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час відкриття Українсько-литовського економічного форуму, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Укрінформ".

"Ми робимо ставку на вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства, яке є одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки. Нещодавно прийнято дуже важливий закон про концесії, який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу. Найближчим часом до парламенту буде внесено доопрацьований проєкт закону про Установу бізнес-омбудсмена, який удосконалить захист прав суб'єктів господарювання", – зазначив Зеленський.

Він запевнив, що українська влада поважає кожного інвестора, який працює в нашій країні, незалежно від напрямку бізнесу - від ресторанного до сектору "зеленої" енергетики.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський бізнес-омбудсмен Законопроєкт