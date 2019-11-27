Зеленський обіцяє, що законопроєкт про бізнес-омбудсмена скоро внесуть до Ради

Найближчим часом до Верховної Ради буде внесено доопрацьований проєкт закону про Установу бізнес-омбудсмена, який удосконалить захист прав суб'єктів господарювання.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час відкриття Українсько-литовського економічного форуму, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Укрінформ".

"Ми робимо ставку на вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства, яке є одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки. Нещодавно прийнято дуже важливий закон про концесії, який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу. Найближчим часом до парламенту буде внесено доопрацьований проєкт закону про Установу бізнес-омбудсмена, який удосконалить захист прав суб'єктів господарювання", – зазначив Зеленський.

Він запевнив, що українська влада поважає кожного інвестора, який працює в нашій країні, незалежно від напрямку бізнесу - від ресторанного до сектору "зеленої" енергетики.

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