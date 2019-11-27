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Ср., лист.
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В українських портах знизять тарифи на оформлення перепусток для бізнесу

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Зсічня 2020 року у морських портах України почнуть діяти нові, у кілька разів нижчі, граничні тарифи на оформлення перепусток для представників бізнесу та автотранспорту.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Адміністрація морських портів України з 1 січня 2020 року впроваджує нову систему розрахунку цих вільних тарифів, яка включає у собівартість перепусток лише витрати, пов’язані з процесом їх виготовлення, належним чином розподілені непрямі витрати та норматив рентабельності. Це дозволить знизити вартість перепусток у порти у 2–5 разів", — зазначили в Адміністрації.

Наприклад, отримання постійної перепустки для вантажного автомобіля на територію Одеського та Білгород-Дністровського портів стане дешевше у 3,5 рази, у Миколаївський морпорт – у 2 рази, у порт "Чорноморськ" – у 1,5 рази. 

"Адміністрація морських портів України вирішила впровадити єдині правила для формування вартості перепусток в усіх портах. З наступного року у більшості портів тарифи буде зменшено: у деяких випадках вп’ятеро. При цьому вартість перепусток, яка зараз нижча від запропонованих граничних тарифів, збільшуватися не буде", — зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Також з початку 2020 року морські агенти отримають можливість обирати між двома варіантами договорів з АМПУ про взаємодію сторін під час агентування суден. Перший – договір приєднання, який передбачає надання Адміністрації морпортів повного комплексу послуг, включно з адмініструванням портових зборів та наданні інших супутніх послуг. Другий — двосторонній господарський договір, який передбачає взаємодію між АМПУ та агентами виключно з оплати портових зборів та спеціалізованої послуги. 

Нагадаємо, 11 січня 2018 року Кабмін знизив у середньому на 20% ставки портових зборів, які в 2-3 рази перевищували портові збори в Чорноморському регіоні та інших конкуруючих країнах. 

Морські порти Адміністрація морських портів України тарифи