Податок на виведений капітал можуть ввести з 2021 року – Гетманцев

Уряд може ввести податок на виведений капітал (ПнВК) з 1 січня 2021 року.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю НВ, повідомляє БІЗНЕС.

"З 1 січня [2020 року, – ред.] ми не будемо його запроваджувати. Ми зараз обговорюємо можливість із 1 січня 2021 року", – сказав Гетманцев.

За його словами, введення податку на виведений капітал потрібно також узгодити з МВФ, який виступає проти. "Недонадходження до державного бюджету, за різними оцінками, коливаються від 30 до 70 млрд грн на рік", – зазначив голова комітету.

Читайте також: Податок на виведений капітал: панацея від економічних негараздів чи велика авантюра

Гетманцев наголосив, що Україна повинна врахувати досвід інших країн, щоб передбачити позитиви та негативи, які можуть бути після введення податку.

Нагадаємо, 29 серпня на сайті ВРУ було зареєстровано законопроект №1185 щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон.

Згідно з пояснювальною запискою, передбачається замінити з 1 січня 2021 року податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал. При цьому сума дивідендів, що виплачується за 2020 рік, не оподатковуватиметься податком на виведений капітал у межах обсягу оподаткованого прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток підприємств.

16 жовтня Антикорупційний комітет одобрив законопроєкт про податок на виведений капітал.