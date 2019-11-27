Чернігівщина пропонує "Volkswagen AG" стати інвестором регіонального індустріального парку

Чернігівська облдержадміністрація направила листа на ім’я генерального директора компанії "Volkswagen AG" доктора Герберта Діса з пропозиціями розглянути можливість інвестування та розміщення виробничих потужностей на території області.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Чернігівський Монітор".

"Чернігівщина має всі можливості, щоб бути надійним партнером для інвесторів. На території області є вільні земельні ділянки та незадіяні приміщення з облаштованою інфраструктурою", – сказав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Зазначається, що Чернігівщина має усталені традиції виробництва продукції машинобудування, високотехнологічної апаратури космічного призначення, точних вимірювальних та навігаційних пристроїв, датчиків, електроприладів та їх компонентів.

В ОДА наголошують, що наразі в регіоні триває процес формування індустріальних парків, зокрема індустріального парку "Менський". Тому компанії "Volkswagen AG" було запропоновано розглянути можливість виступити в якості "якірного" інвестора, спеціалізація якого визначила б основні напрями діяльності новоствореного індустріального парку.

Нагадаємо, у місті Мена на Чернігівщині створюють індустріальний парк "Менський", який передбачає не один, а кілька проєктів, мета яких — здійснити модернізацію промислового потенціалу Чернігівської області.