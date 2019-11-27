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27
Ср., лист.
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Стокгольмська битва: "Нафтогаз" виграв першу апеляцію у справі проти "Газпрому"

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"Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує БІЗНЕС.

"Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці трохи згодом", - написав він.

Зазначається, що Апеляційний суд округу Свеа погодився з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо спору "Газпрому" з "Нафтогазом" з приводу контракту на поставку газу.

"Згідно із сьогоднішнім рішенням, вимога "Газпрому" відхилена. У зв’язку з цим рішення арбітражного суду не може бути скасовано. Апеляційний суд не виявив порушень з боку арбітражу в ході розгляду", - йдеться у пресрелізі суду.

Наголошується, що рішення Апеляційного суду не може бути оскаржене.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені російським "Газпромом" обсяги газу для транзиту. Арбітраж присудив сплатити на користь "Нафтогазу" $4,63 млрд.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити $2,56 млрд. "Газпром" зарезервував $4,7 млрд для штрафу Стокгольмського арбітражу.

Суд арештував голландські активи "Газпрому", щоб виплатити Україні $2,6 млрд. Британія також заморозила активи "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

газпром Стокгольмський арбітраж