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Ср., лист.
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Експорт української курятини до ЄС зріс на 13%

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За 10 місяців поточного року загальний експорт курятини з України до Євросоюзу склав $479,7 млн, що на 13% або на $54,5 млн перевищує показник за аналогічний період 2018 року. 

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Основними споживачами, як і раніше, залишаються Нідерланди, куди було поставлено продукції на $88,1 млн та Словаччина – $51,9 млн.

За даними УКАБ, в останні 5 років експорт курятини з України до ЄС зріз майже в 5 разів — з $51,8 млн у 2014 році до $232 млн у 2018 році.

У загальній структурі експорту курятини з України частка ЄС становила 46%. Минулого року в товарній структурі експорту найбільшу частку займали: частини тушок свіжі або охолоджені – 60% або $138,4 млн та частини тушок морожені – 33% або $77,4 млн. Основними споживачами української курятини стали: Нідерланди – $110,9 млн або 48% від загального експорту курятини до ЄС, Словаччина – $59,9 млн або 26%. До трійки лідерів також увійшла Німеччина – $32,1 млн або 14%.

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.
  • 30 липня перший віцепрем'єрміністр України Степан Кубів підписав Угоду між Україною та ЄС про збільшення в 2,5 рази — до 70 тис.т — квоти для українських експортерів м'яса птиці.
  • 23 жовтня Кабінет міністрів України схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці.
  • 26 листопада Європарламент ратифікував внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію України – ЄС щодо збільшення квот на безмитний експорт м’яса птиці з України до ЄС. 
Євросоюз експорт курятина