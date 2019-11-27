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Ср., лист.
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Стрибок вище голови: Україна увійшла до ТОП-10 найпривабливіших країн для інвестицій в "чисту" енергетику

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Україна піднялася одразу на 55 позицій в рейтингу привабливості країн, що розвиваються, з точки зору інвестицій, залучених у відновлювану енергетику в 2019 році.

Про це йдеться в щорічному звіті Climatescope 2019, підготовленому дослідницькою агенцією Bloomberg New Energy Finance, інформує БІЗНЕС.

У торішньому звіті Україна посідала 63 сходинку, а в звіті 2019 року піднялася одразу на 8 місце. 

Автори звіту кажуть, що причиною такого стрімкого зростання стали реформи енергетичного сектора, привабливі "зелені" тарифи і податкові ставки.

У 2018 року європейські країни, що не входять до Євросоюзу, встановили рекорд із залучення інвестицій в чисту енергію в розмірі $2,2 млрд. Ця сума склада понад чверть від загального обсягу інвестицій в регіон за останнє десятиліття.

"Зростання відбулося в основному через величезний стрибкок інвестиційних потоків в Україну, який в 2018 році склав 801 мільйон доларів у порівнянні з 46 мільйонами доларів в 2017 році. При цьому зберігається високий потенціал зростання обсягу інвестицій, оскільки за останнє десятиліття країни Європи, що не входять до Євросоюзу, отримали всього 6% від загального капіталу чистої енергії, вкладеного в ринки, що розвиваються", — йдеться у звіті.

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За даними Bloomberg New Energy Finance, торік у країнах з економікою, що розвивається, було встановлено 107 ГВт відновлювальних джерел енергії. Серед них сонячна енергія посіла перше місце — 66 ГВт. На другому місці опинився вітер — 29 ГВт. Сумарна потужність малих гідроелектростанцій, біомаси та геотермальних джерел склала 12 ГВт.

Верхні рядки рейтингу традиційно поділили найбільші економіки, що розвиваються: Індія, Чилі, Бразилія, Китай, Аргентина. До них приєдналися Йорданія і Кенія.

"Серед європейських країн Україна — найбільш привабливий ринок. Я радий, що існують рейтинги, де ми займаємо лідируючі позиції. Це результат низки чинників — як об'єктивних, так і суб'єктивних. Високий зелений тариф, запізнілий перехід до конкурентного ціноутворення на аукціонах, макроекономічна стабільність в 2017-2019 роках, просте і зрозуміле законодавство, де практично немає місця корупції — ось причини такого стрімкого злету галузі", — коментує результати рейтингу керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Проте, на його думку, це максимум, на який сьогодні здатна Україна, у 2020 році показники будуть значно скромнішими. "І це пов'язано з низкою обмежувальних заходів з боку уряду по відношенню до цієї галузі. Перехід на аукціони, введення відповідальності на "небаланси" і можливе загострення проблеми з дефіцитом ДП "Гарантований покупець" істотно відкоригують позиціонування України як перспективного ринку в категорії emergingmarkets", — вважає експерт.

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