Турецький інвестор хоче збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод

Турецька фірма "EMC ENERGY" пропонує збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод, де процес відбувається за сучасними технологіями і є безпечним для довкілля.

Про це йшлося під час зустрічі заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Гетманенка з представниками фірми, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Сторони обговорили співробітництво щодо переробки твердих побутових відходів на території Закарпаття.

Члени іноземної делегації розповіли про умови будівництва заводу: сортування відходів і переробка відбувається за сучасними технологіями і є цілком безпечними для людей і довкілля; підприємство-інвестор будує завод власним коштом; полігон ТПВ може використовуватися і під час роботи; місцева громада отримує орендну плату за користування землею. До того ж, турецька фірма реєструється за місцем діяльності, і, відповідно, платитиме тут податки і створюватиме робочі місця.

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Гетманенко наголосив, що Закарпаття та Ужгород, зокрема, вкрай потребують впровадження технологій з утилізації і переробки відходів, адже нинішні полігони вже використали свій ресурс.

За його словами, нині обласна влада вже має на розгляді кілька пропозицій від інвесторів. Він додав, що якщо представники "EMC ENERGY" нададуть конкретні пропозиції щодо технології і термінів роботи, то вони найближчим часом будуть опрацьовані і взяті до уваги.

Нагадаємо, за підрахунками експертів, інвестиції у переробку сміття в Україні можуть сягнути мільярд євро.