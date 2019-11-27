Європарламент дозволив збільшити квоту на експорт курятини з України

Європарламент ратифікував внесення змін в економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.

Відповідне рішення європарламентарі ухвалили на засіданні 26 листопада, інформує БІЗНЕС з посиланням на Agroportal.

Передбачається збільшення квоти на 50 тис. т. Вона наразі становить 18,4 тис. т (на 2019 рік) і до 2021 року, за умовами Угоди, має збільшуватися до 20 тис. т. Враховуючи ці зміни, у наступному році обсяги квоти на безмитний експорт з України до ЄС складатиме 69,2 тис. т. Фінальний об’єм квоти за підсумками 2021 року складатиме 70 тис. т.

Члени Європарламенту також закликали Україну повністю дотримуватися торговельної угоди з ЄС. Згідно з нею, стандарти безпеки харчових продуктів і здоров'я поширюються на всі товари, що імпортуються до Євросоюзу.

Новий режим птахівництва зобов'язує обробляти курячі грудки без залишку кісток. Експорт курячого м'яса буде проходити за єдиною тарифною лінією і збільшить обсяги, які Україна зможе експортувати до ЄС без тарифів. Після того, як українські експортери вичерпають безмитну квоту, їм доведеться платити мита за додаткові обсяги експорту в Європу.

Оновлений режим набуде чинності після схвалення Верховною Радою і ратифікації угоди Україною.

В Європарламенті зазначили, що з 2016 по 2018 роки імпорт курячої грудки з частиною крила з України збільшився майже в 15 разів до 55 тис. т . Продукція продавалася значно дешевше, ніж аналогічні продукти ЄС. У 2016 і 2017 роках м'ясо птиці, імпортоване з України, становило 1,1% від загального обсягу імпорту птиці з ЄС.

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