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Ср., лист.
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Раді пропонують ухвалити законопроєкт про реформу митниці

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує до першого читання низку важливих позитивних проєктів.

Про це повідомив координатор економічних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зокрема комітет рекомендує Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт №2318-1 про реформу митниці. Проєктом передбачено  створення єдиної юридичної особи на митниці, створення окремих територіальних органів;  відкриття деперсоніфікованої інформації з митних баз для забезпечення громадянського контролю та  визначений порядок нарахування заробітних плат працівникам митниці, забезпечено можливості для гідної оплати праці.

Також рекомендується розглянути законопроєкт № 2284 про деривативи, який врегульовує наступні питання:
- забезпечення функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;
- функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури;
- забезпечення захисту прав власників облігацій у відповідності до найкращих світових практик.

Нагадаємо,  в Україні вже зареєстрували 16 митниць нової служби.

митниця комітет ВР Олег Гетман