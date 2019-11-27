Раді пропонують ухвалити законопроєкт про реформу митниці

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує до першого читання низку важливих позитивних проєктів.

Про це повідомив координатор економічних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зокрема комітет рекомендує Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт №2318-1 про реформу митниці. Проєктом передбачено створення єдиної юридичної особи на митниці, створення окремих територіальних органів; відкриття деперсоніфікованої інформації з митних баз для забезпечення громадянського контролю та визначений порядок нарахування заробітних плат працівникам митниці, забезпечено можливості для гідної оплати праці.

Також рекомендується розглянути законопроєкт № 2284 про деривативи, який врегульовує наступні питання:

- забезпечення функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;

- функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури;

- забезпечення захисту прав власників облігацій у відповідності до найкращих світових практик.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували 16 митниць нової служби.