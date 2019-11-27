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Ср., лист.
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У Франції спалахнули масові протести фермерів (ФОТО, ВІДЕО)

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Профспілки фермерів Франції оголосили про проведення страйків працівників агросектору по всій території країни. Наймасштабніша акція протесту очікується в Парижі.

Про це йдеться у заяві голови Федерації профспілок аграрних виробників (FNSEA) Крістіана Ламберта, інформує БІЗНЕС з посиланням на Le Point.

Як зазначається, мета протестів — чинити тиск на уряд, дистриб'юторів і скупників сільськогосподарської продукції для вирівнювання торгового балансу між містами та сільською місцевістю. Зокрема, фермери протестують проти ухваленого 30 жовтня 2018 року Закону Egalim (Закон про харчування або Закон про балансування торгових відносин в сільськогосподарському та харчовому секторах і забезпеченні натуральними і доступними продуктами харчування), який мав нормалізувати відносини в агросекторі, захистити інтереси сільгоспвиробників і забезпечити населенню стабільний доступ до екологічно чистих продуктів харчування. Але, по заявою фермерів, особливої ​​різниці вони не помітили. Також їх невдоволення викликають укладені міжнародні угоди про торгівлю, директиви, що вносять обмеження в роботу французьких сільгоспвиробників.

Протестні акції фермерів мають відбутися по всій Франції. Зокрема, у регіоні Рона-Альпи вони мали намір перекрити автостради на під'їзді до Ліону з півночі (в районі Лімону), на півдні (в районі Терне) і на Сході (в районі Бено). 

За даними FNSEA та Асоціації молодих фермерів (JA), в кожній точці планується розмістити приблизно по 50 тракторів.

Найбільші демонстрації заплановані у Парижі, куди фермери зранку 27 листопада прямують на сотнях тракторів, а також в Тулузі і Воклюзі.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що на під'їздах до Парижа утворилися пробки, загальна протяжність яких становить вже понад 330 км. Трактористи блокують дороги, що зв'язують французьку столицю та інші великі міста. Крім того, частина учасників акції прямує в бік міжнародного аеропорту Шарль-де-Голль.

Нагадаємо, 16 жовтня  2019 року тисячі фермерів на тракторах паралізували Гаагу, протестуючи проти урядових дій щодо зменшення викидів вуглецю та азоту. Аналогічні акції відбулися ще в кількох містах Нідерландів.

фермери Протест Франція