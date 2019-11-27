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Ср., лист.
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Нацбанк заявляє про атаку Коломойського

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Правління Національного банку заявляє про атаку, ініційовану олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку.

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками". Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд долалів США, виведених із "ПриватБанку до націоналізації", — йдеться в заяві. 

Нацбанк вважає, що мета цієї атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб дискредитувати регулятора і реформу з очищення банківського сектору; змінити керівництво і вдатися до ручного управління НБУ; уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з "ПриватБанку кошти; зірвати співпрацю України з міжнародними партнерами та МВФ.

"Оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій", — повідомляє регулятор.

Нагадаємо:

Ігор Коломойський Нацбак атака