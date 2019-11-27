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Ср., лист.
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Україна різко впала в рейтингу простоти сплати податків

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Україна опустилася на 11 пунктів до 65-го місця в щорічному рейтингу простоти сплати податків Paying Taxes 2020 року, який складає Світовий банк і аудиторська компанія PwC.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на PwC Україна.

Як зазначається, втрата позицій України зумовлена, перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів і скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на бізнес у нашій країні. Автоматизація і максимальне спрощення процедур стають світовими трендами. Завдяки цьому певні країни помітно поліпшили свої результати в рейтингу.

Наприклад, Туреччина, що піднялася з 80 на 20 сходинку, скасувала ПДВ на капітальні інвестиції й таким чином позбавила бізнес необхідності витрачати час на його відшкодування. Угорщина, яка злетіла з минулорічної 86 на 56 позицію, істотно скоротила тривалість перевірки коригувань звітності з податку на прибуток.

Португалія, Франція, Польща, Литва запровадили звітування перед податковими органами в режимі реального часу. Відтепер державні контролери мають можливість оперативно отримувати дані про ту чи іншу операцію, а бізнес не повинен подавати разом із декларацією величезну кількість додатків із інформацією щодо своїх транзакцій.

Казахстан запустив пілотний проєкт із використання блокчейн-технологій для адміністрування ПДВ. Таку ж можливість розглядає й Велика Британія. Бразилія та В’єтнам досягли рекордного скорочення часу на облік ПДВ завдяки оптимізації роботи наявних IT-систем.

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"Натомість Україна поки що перебуває у підготовчій стадії та працює над планом подальшої діджиталізації роботи податкових органів та реформою податкового адміністрування. Знадобиться час, щоб ці реформи вплинули на результати рейтингу", — зазначають в компанії PwC.

Також автори рейтингу звернули особливу увагу на велику кількість часу, яка витрачається на податковий облік в Україні. В середньому вітчизняний бізнес витрачає на облік 328 годин на рік, що вдвічі більше, ніж у розвинених країнах. А за тривалістю обліку ПДВ наша держава посідає 176 сходинку зі 190 країн, представлених у рейтингу.

"Скорочення часу, який витрачає бізнес на облік та платежі до бюджету має стати основним завданням податкової реформи. В цьому нашій державі допоможуть сучасні технології, зокрема, поширення електронного документообігу, спрощення форм податкової звітності, автоматизація попереднього заповнення декларацій, звітування за операціями у режимі реального часу. Крім того, варто приділити увагу вдосконаленню систем електронного адміністрування ПДВ", – коментує партнер, керівник практики оподаткування та юридичних послуг PwC в Україні В’ячеслав Власов.

Згідно з дослідженням, очолили рейтинг Бахрейн, Гонконг і Катар. Сусідня Польща спустилася з 69-го на 77 місце, Молдова піднялася з 35-го до 33 місце, Білорусь залишилася на попередній позиції — 99, а Росія опустилася з 53-ї на 58-е місце.

Нагадаємо:

 

рейтинг податки Paying Taxes 2020