Глава "Укрексімбанку" вніс за себе заставу

Глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко вніс за себе заставу в розмірі 3 млн грн.

Про це повідомив його адвокат Денис Дьомін, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".

За словами захисника, заставу Гриценко вніс у кінці минулого тижня. Після внесення застави на главу "Укрексімбанку"покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено.

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