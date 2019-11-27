Глава "Укрексімбанку" вніс за себе заставу

Глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко вніс за себе заставу в розмірі 3 млн грн.
Про це повідомив його адвокат Денис Дьомін, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".
За словами захисника, заставу Гриценко вніс у кінці минулого тижня. Після внесення застави на главу "Укрексімбанку"покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено.
Нагадаємо:
- 16 листопада ЗМІ повідомили, що в Києві невідомі викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Згодом СБУ заявила про його затримання в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.
- 18 листопада суд відпустив главу "Укрексімбанку" під заставу в 3 млн грн.
- 19 листопада "Укрексімбанк" оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління.