business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

27
Ср., лист.
24 Нові матеріали

Глава "Укрексімбанку" вніс за себе заставу

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко вніс за себе заставу в розмірі 3 млн грн.

Про це повідомив його адвокат Денис Дьомін, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".

За словами захисника, заставу Гриценко вніс у кінці минулого тижня. Після внесення застави на главу "Укрексімбанку"покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено.

Нагадаємо:

  • 16 листопада ЗМІ повідомили, що в Києві невідомі викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Згодом СБУ заявила про його затримання в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.
  • 18 листопада суд відпустив главу "Укрексімбанку" під заставу в 3 млн грн.
  • 19 листопада "Укрексімбанк" оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління.
застава Укрексімбанк