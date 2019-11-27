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Ср., лист.
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У Франції заборонили рекламу "Чорної п'ятниці"

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Парламент Франції ухвалив поправку до закону, що забороняє рекламні кампанії "Чорної п'ятниці".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Euronews.

Поправка засуджує надмірне споживання і катастрофічні екологічні показники торгового дня.У поправці зазначено, що реклама "Чорної п'ятниці" створює враження, що споживач отримує вигоду із зниженням цін.

"Припинити надмірне споживання, які вводять в оману споживачів", – сказано в рішенні парламенту.

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Заборона не вплине на рекламу "Чорної п'ятниці" в цьому році. Поправку ще повинна розглянути і затвердити нижня палата французького парламенту.

Нагадаємо, українці  в середньому планують витратити на "Чорну п'ятницю", яка відбудеться 29 листопада, 3139 гривень.

Чорна п'ятниця Франція