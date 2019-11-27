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27
Ср., лист.
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Міст-довгобуд у Запоріжжі: Гончарук оголосив тендер на будівництво

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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук оголосив тендер на визначення підрядної організації для будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі.

Про це  він написав у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Гончарук наголосив, що будівництво мосту може стартувати вже на початку наступного року. "Три тижні тому був у Запоріжжі, де поставив завдання підготувати та оголосити тендер на добудову всім відомого мосту. Так от, щойно тендер оголосили. А вже на початку наступного року почнемо будівництво", – зазначив глава уряду.

За словами Гончарука, міст має розв'язати гостру транспортну проблему у Запоріжжі, що накопичувалася у місті роками.

Після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкту, яку планується повністю завершити за декілька років.

"Першу частину об‘єкту Укравтодор має завершити вже за 2 роки! Туди входить будівництво 21 штучної споруди, в тому числі двох мостів через Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний. Ця частина будівництва відкриє проїзд з Правобережної частини міста через Дніпро та острова Хортиця по трьох смугах руху з виїздом на Прибережну магістраль та вул. Тюленіна. Це вже суттєво розвантажить рух в місті!", - наголосив

Гончарук переконаний, що міжнародний тендер — це можливість провести його прозоро та ефективно.

Нагадаємо, нещодавно Гончарук обіцяв за 2-3 роки звести міст-довгобуд у Запоріжжі.

Довідка: Зведення мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі триває з 2004 року. Будівництво неодноразово припинялось через проблеми з фінансуванням. Востаннє будівельні роботи поновлювались у 2016 році, коли було досягнуто згоди про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Тодішній прем’єрміністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проєктних документах. Наразі ця документація проходить необхідні експертизи і погодження.

На території Запорізької області існує лише два мостові переходи через Дніпро, які розташовані в міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕСу та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі Дніпрі.

Олексій Гончарук Запоріжжя міст