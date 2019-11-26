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Ср., лист.
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СБУ викрила ОЗУ за участі фіскалів та митників. Проведено десятки обшуків

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Силовики викрили організоване злочинне угруповання за участі керівників та представників Держфіскальної служби (ДФС) та Держмитслужби (ДМС) України.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

За даними відомства, було проведено близько 40 обшуків на Львівській, Рівненській та Івано-Франківській митницях ДФС України. Вони проводились у рамках розслідування кримінального провадження за фактом вчинення протиправної діяльності службовими особами ДМС та ДФС, які сприяли представникам комерційної структури ПП "Мотолайк" у митному оформленні імпортованих зі США автомобілів за заниженою митною вартістю з подальшим їх продажем фізичним особам через ТОВ "Любе Авто". Справу відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у фігурантів вилучили документацію, яка може підтверджувати факт імпорту автомобілів та їх реалізації, електронні носії інформації, комп’ютерна техніка. Наразі вирішується питання щодо арешту вилученого майна, у тому числі 48 транспортних засобів.

Також було встановлено, що ПП "Мотолайк" не зареєструвало податкові накладні на суму близько 44 млн грн з реалізації транспортних засобів кінцевим покупцям як мінімум на 569 авто з 578 фактично реалізованих громадянам України, внаслідок чого відбулося ухилення від сплати ПДВ в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

У СБУ зазначають, що керівництво львівської митниці було в курсі цієї ситуації, але ніяк не відреагувало.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, НАБУ повідомило про затримання 10 осіб, серед яких семеро митників, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.

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