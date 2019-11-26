СБУ викрила ОЗУ за участі фіскалів та митників. Проведено десятки обшуків

Силовики викрили організоване злочинне угруповання за участі керівників та представників Держфіскальної служби (ДФС) та Держмитслужби (ДМС) України.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

За даними відомства, було проведено близько 40 обшуків на Львівській, Рівненській та Івано-Франківській митницях ДФС України. Вони проводились у рамках розслідування кримінального провадження за фактом вчинення протиправної діяльності службовими особами ДМС та ДФС, які сприяли представникам комерційної структури ПП "Мотолайк" у митному оформленні імпортованих зі США автомобілів за заниженою митною вартістю з подальшим їх продажем фізичним особам через ТОВ "Любе Авто". Справу відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у фігурантів вилучили документацію, яка може підтверджувати факт імпорту автомобілів та їх реалізації, електронні носії інформації, комп’ютерна техніка. Наразі вирішується питання щодо арешту вилученого майна, у тому числі 48 транспортних засобів.

Також було встановлено, що ПП "Мотолайк" не зареєструвало податкові накладні на суму близько 44 млн грн з реалізації транспортних засобів кінцевим покупцям як мінімум на 569 авто з 578 фактично реалізованих громадянам України, внаслідок чого відбулося ухилення від сплати ПДВ в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

У СБУ зазначають, що керівництво львівської митниці було в курсі цієї ситуації, але ніяк не відреагувало.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, НАБУ повідомило про затримання 10 осіб, серед яких семеро митників, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.