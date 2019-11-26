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У Полтавській області дітей навчали фермерству

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Ініціатива міжнародної компанії Corteva Agriscience має на меті зацікавити молодь обирати аграрні професії

21 листопада 2019 року за ініціативи та підтримки міжнародної сільськогосподарської компанії Corteva Agriscience у загальноосвітній школі ім. М.Башкирцевої с. Стасі Полтавської області вперше відбувся «День юного фермера», учасниками якого стали більше 250 учнів та викладачів школи. До інтерактивних уроків долучилися і працівники насіннєвого комплексу Corteva Agriscience, який знаходиться у с. Стасі.

Розвиток майбутніх поколінь, зокрема, фермерів, які забезпечать зростаюче глобальне населення безпечною, якісною та поживною їжею, є одним з пріоритетів для Corteva Agriscience. Як свідчить  нещодавнє дослідження компанії щодо ставлення молоді до роботи в сільському господарстві, відсутність доступної інформації про сільське господарство знижує рівень зацікавленості молоді в роботі в галузі, що може стати серйозним бар’єром на шляху до розвитку й забезпечення продовольчої безпеки.

«День юного фермера» з Coreva Agriscience відбувся у форматі інтерактивних тематичних уроків для школярів різних класів з професійними викладачами. Учні  1-2 класів дізнавалися «Як росте їжа», для 3-4 класів було проведено урок на тему «Природа, їжа, ми: як зробити, аби було смачно і корисно». Про «Загадки і реалії майбутнього сільського господарства» спілкувалися учні 5-6 класів, а школярі 7-8 класів розмірковували про «ЕКОсвідомість, або як ми можемо захистити світ». Старшокласники давали відповідь на питання «Професія – аграрій. Ти готовий до майбутнього?».

Учасниками уроків стали і представники насіннєвого комплексу Corteva Agriscience ТОВ «Стасі Насіння», де працюють деякі батьки школярів, і де матимуть можливість у майбутньому працювати і випускники школи. Директор комплексу Сергій Комар та спеціаліст відділу якості Юлія Касьяненко поділилися своїм досвідом зі школярами та розповіли про переваги роботи у сільському господарстві в Україні. Завершився «День юного фермера» інтелектуальними змаганнями школярів у форматі брейн-рингу та врученням приємних подарунків переможцям.

«Проведення «Дня юного фермера» у с.Стасі – це крок до підвищення поінформованості учнів та їхніх батьків щодо перспектив та переваг роботи у сільському господарстві, коли є можливість отримати цікаву роботу і гідну зарплату у своєму населеному пункті, сприяючи розвитку провідної галузі та покращенню умов життя своєї спільноти, - зазначив Сергій Комар. – У Corteva Agriscience ми вбачаємо нашу ціль у тому, щоб дати підліткам і дорослим ту інформацію і ті знання, які б стимулювали до вибору роботи в аграрній сфері, і щоб цей вибір був усвідомленим». 

 

«День юного фермера» став однією з низки ініціатив, які Corteva Agriscience реаілізує з метою залучення молоді до аграрної діяльності в рамках концепції «Нові обличчя в сільському господарстві». На базі проведеного раніше Всеукраїнського дослідження відношення молоді до роботи в галузі, компанія визначила ключові напрямки для подальшого розвитку цієї діяльності. Так, компанія стала стратегічним партнером програми «Агрокебети» - новітньої магістерської освіти за ініціативи Українського клубу аграрного бізнесу на базі факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, під час якої фахівці компанії є лекторами та менторами студентів, а випускники мають змогу пройти практику у компанії. Для підтримки молодих спеціалістів компанія виступила партнером конкурсу «Кращий молодий агроном», організатором якої виступає журнал «Агроексперт», а експерти компанії увійши в склад членів жюри. Для залучення молоді, яка тільки знаходиться на етапі вибору професії, компанія підтримує та організовує низку проектів, які дозволяють розповісти про переваги роботі в галузі через доступні канали комунікації. Так, для залучення дітей, які полюбляють комп’ютерні ігри, компанія стала головним спонсором популярної відеоігри Farming Simulator  та чемпіонату Farming Simulator  League (FSL) сезону 2019/2020. Міжнародний конкурс аграрного кінематографу серед молоді Farmfluencer від Corteva Agriscience дозволив молодому поколінню презентувати своє бачення майбутнього сільського господарства у відеороботах. А співпраця з популярними серед молоді українських відеоблогерів дала компанії змогу розповісти про сільське господарство та професії в галузі в цікавій та зрозумілій формі (огляд відеогри Farming Simulator, в яку включені продукти Corteva Agriscience, від популярного геймера Sonchyk; інтеграція в программу Жені Синельникова «Дома лучше» на Youtube-каналі «Орел и Решка»; відео «24 години челлендж в полі» з Аньою Трінчер, співачкою та актрисою телесеріалу «Школа»).

Corteva Agriscience піклується про розвиток с. Стасі та активно підтримує місцеву спільноту. З моменту свого заснування у 2013 році насіннєвий комплекс вже інвестував понад 2 мільйони гривень у розвиток села для того, щоб покращити інфраструктуру, сферу медицини, освіти та соціальне життя громади.

Corteva Agriscience