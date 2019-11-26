"Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ для промисловості на кінець року

У грудні 2019 року в порівнянні з листопадом ціни на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів залишаться на тому ж рівні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

"У залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861 — 6 463 грн/тис. кубометр (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, у жовтні 2019 року "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 4,9-5,6%, а в листопаді — на 18,4-19,6%.