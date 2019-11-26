Зеленський закликав естонських підприємців інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в естонських інвестиціях і створенні спільних підприємств у нашій країні.

Про це глава держави сказав під час переговорів з прем’єрміністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми дуже хотіли б, щоб ви розглядали Україну і як геополітичного партнера, і як країну, куди можна вкладати гроші. Ми дуже зацікавлені у розвитку спільних підприємств в Україні", – сказав Зеленський.

Він поінформував естонську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та можливостей для залучення інвестицій. Під час зустрічі сторони погодилися, що подолання корупції буде великим поштовхом до подальшої співпраці та процвітання України. Прем’єр Естонії наголосив, що Україна робить помітні кроки в цьому напрямі.

Під час переговорів також ішлося про важливість збереження позитивної динаміки зростання обсягів двосторонньої торгівлі та необхідність поновлення роботи Спільної міжурядової українсько-естонської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Нагадаємо,радник президента назвав головні ризики, які відлякують іноземних інвесторів.