Вперше за чотири роки курс долара впав нижче 24 грн

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар.

По це інформує БІЗНЕС із посиланням на дані НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2398,2702 гривень за 100 доларів (-7,1099 гривень).

При цьому курс долара на 25 листопада становить 2405,3801 гривень за 100 доларів.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 листопада - 2405,3801 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують падіння долара до гривні у 2020 році.