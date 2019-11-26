Радник президента назвав головні ризики, які відлякують іноземних інвесторів

Про це в коментарі БІЗНЕСу заявив радник президента України, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час "Українського форуму якісного регулювання бізнесу".

Коментуючи 135-те місце України за критерієм простоти підключення до електромереж (серед 190 країн) в рейтингу Doing Business за 2019 рік, Устенко, пожартував, що "у сфері підключення до електромереж ми конкуруємо лише з країнами, в яких ці мережі відсутні".

Разом з цим Устенко наголосив, що місце у Doing Business не є ключовим для інвестора при виборі країни для інвестицій.

"Інвестор радше зважає на так звану "межу ринкової ефективності" [англ. market efficiency frontier], яка має дві шкали: очікувана дохідність і ризики. Чим більші ризики – тим більшу дохідність має пропонувати інвестиційний проєкт. В Україні немає проблем з рівнем дохідності проєктів, але ми маємо занадто високі ризики", – зазначив радник президента.

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Серед головних Устенко перелічив незахищеність власності, неефективність провосуддя та корумпованість бюрократії. "Тому Україна на цьому графіку знаходиться нижче межі, яка, насамперед, впливає на рішення інвестора", – підсумував радник глави держави.

За головний критерій ефективності економічної політики Офіс президента обрав показник трудової міграції. Якщо буде змінено тенденцію, і міграція стане позитивною – це означатиме успіх реформи.

На запитання БІЗНЕСу, яка з галузей економіки розглядається як економічний драйвер і потребує секторальної підтримки, Устенко відповів, що виступає проти якихось секторальних преференцій. "За умови рівних прозорих правил на ринку, це рішення має приймати інвестор", – відповів Устенко.

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