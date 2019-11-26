Однорівневий борд, е-голосування та ріст в Doing Business: У Раді ініціюють новий закон про акціонерні товариства

Як повідомляє БІЗНЕС, його авторами є народні депутати з парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, Aндрій Жупанин та Ярослав Железняк.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фахівці якої брали участь у розробці ініціативи, цей документ є фактично новою редакцією закону про акціонерні товариства.

Законопроєкт включає шість тематичних блоків:

1. Однорівнева система корпоративного управління

За даними Нацкомісії, на даний час в Україні існує виключно дворівнева система корпоративного управління. Законодавство не передбачає обов'язковість наглядової ради у ТОВ та ПрАТ. Цей закон пропонує дозволити створення органів управління двох типів — однорівневих (one-tier board system) та дворівневих (two-tier board system) — із наданням компаніям права обрання певної моделі корпоративного управління та запровадити пропорційний підхід до корпоративного управління, який враховує розмір компанії, її суспільно важливе значення, тип бізнес-моделі тощо.

"Однорівневий борд — це можливість зручно працювати, не витрачаючи значні ресурси».

2. Проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування

На даний момент стаття 48 чинного закону про АТ передбачає проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування), але її реалізація на практиці не можлива. На думку авторів, цей закон дозволить проводити як традиційні очні загальні збори, так і електронні загальні збори — електронне голосування. Обидва типи зборів будуть проводитися через авторизовану електронну систему — програмно-технічний комплекс Центрального депозитарію. Також запроваджується скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів.

3. Прогрес України в рейтингу DoingBusiness

Зазначається, що завдяки попереднім змінам законів за останні 5 років Україна мала великий прогрес у компоненті рейтингу "Захист прав міноритарних акціонерів" (+64 сходинки). Найслабкішим місцем залишається питання відповідальності директорів. Саме ці зміни увійшли в новий закон. Вони направлені на підвищення відповідальності посадових осіб акціонерного товариства.

"Завдання максимум — у 2021 році увійти в першу десятку країн в компоненті рейтингу DB "Захист прав міноритарних акціонерів", — йдеться в документі.

4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства

Процеси реорганізації в акціонерних товариствах на сьогодні достатньо забюрократизовані. Щоб провести злиття, наприклад, потрібно тричі провести збори акціонерів, а потім ще раз спільні загальні збори. Новий закон пропонує значне спрощення всіх типів процедур (одні збори для злиття), врегулювання участі експертів. По кожному виду реорганізації буде окрема стаття – детальний road map, що потрібно зробити.

"Наше законодавство має бути повністю інлайн з європейським, тоді Європа може визнати наше законодавство дієвим. От тоді й бар'єри будуть зняті. Тоді б випуски цінних паперів, зареєстровані в Україні, могли б вільно обертатися в Європі, а ми б могли визнавати європейські процедури реєстрації випусків і учасників", — йдеться в законопроєкті.

5. Облік часток ТОВ у Центральному депозитарії

За даними Нацкомісії, наразі будь-які реєстраційні дії з частками ТОВ здійснюються державними реєстраторами шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Цей закон дає ще одну опцію – компанія може ухвалити рішення про облік часток в обліковій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

"Це додатковий захист права власності на частки товариства, гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток, технологічний спосіб проведення загальних зборів товариства, додаткові можливості обміну інформацією при проведенні корпоративних подій", — кажуть автори ініціативи.

6. Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу

Наразі стандарти корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу відсутні. Регуляторне середовище з питань корпоративного управління існує лише в банківському сегменті фінансового сектору. Закон пропонує застосувати вимоги європейських директив MiFID II та Capital Requirements Directive (CRD) в частині корпоративного управління до інвестиційних фірм в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", який набрав чинності у 6 січня 2018 року. Серед іншого, зазначеним законом були внесені зміни і до Закону України "Про акціонерні товариства" (АТ).

Зокрема, документ змінив підхід до розподілу акціонерних товариств на публічні та приватні, а також запропонував відмовитись від фіксування в найменуванні АТ його типу. Крім того, закон посилив вимоги до прозорості діяльності наглядової ради АТ.