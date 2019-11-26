Компанія Новинського купує концерн "Укрнафтінвест" за $40 млн

Британська нафтогазова компанія Regal Petroleum plc. з активами в Україні попередньо домовилась про купівлю концерну "Укрнафтінвест".

У повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі йдеться, що Regal Petroleum plc. має намір купити 100% акцій "Укрнафтінвесту" за $40 млн, інформує БІЗНЕС.

Також зазначається, що компанія уже підписала меморандум про взаєморозуміння з Лідією Черниш та Bolaso ​​Investments Limited, кожен з яких володіє 50% акцій концерну.

"Укрнафтінвест" володіє ліцензіями на розробку Білоліського та Алібейсько-Трапівського нафтогазових майданчиків в Одеській області.

Довідка: Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року і здійснює свою діяльність через представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" (Полтавська область) і ТОВ "Пром-Енерго Продукт" (Харківська область), які володіють спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів.

За підсумками 2018 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі $54,3 млн.

Regal Petroleum входить до складу Smart Energy – керуючої компанії у складі "Смарт-Холдингу". Основним бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є бізнесмен і народний депутат України Вадим Новинський.