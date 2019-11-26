"Держава у смартфоні" отримала своє обличчя

Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Обрали майбутнє обличчя електронної держави, їм стане — Саша Ободянская (Sasha Obodianska). Найважчим було обрати 10 лідерів. Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографію", — повідомили в Мінцифри.

Зазначається, що при виборі переможця спирались на декілька факторів:

- реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала;

- фото подобалось іншим користувачам та його відзначали;

- людині на фото мало бути більше 18 років.

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