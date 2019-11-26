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Ср., лист.
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"Держава у смартфоні" отримала своє обличчя

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Міністерство цифрової трансформації України обрало переможницю конкурсу, яка стане обличчям проєкту "Держава у смартфоні".

Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Обрали майбутнє обличчя електронної держави, їм стане — Саша Ободянская (Sasha Obodianska). Найважчим було обрати 10 лідерів. Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографію", — повідомили в Мінцифри.

Зазначається, що при виборі переможця спирались на декілька факторів:
- реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала;  
- фото подобалось іншим користувачам та його відзначали;
- людині на фото мало бути більше 18 років.

Нагадаємо:

  • У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії. 
  • Предстаники Європейської Бізнес Асоціації запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".
  • На початку вересня президент Володимир Зеленський встановив дедлайн щодо цифровізації економіки. Зокрема, до січня 2020 року доручено затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, для реалізації проєкту "Держава у смартфоні" президент запропонував провести повний аудит державних реєстрів.
  • Мінцифри планує за 3-5 років провести цифрування всіх послуг в Україні.
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