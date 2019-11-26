business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

27
Ср., лист.
24 Нові матеріали

Турецька компанія інвестує $30 млн у будівництво трьох СЕС в Україні

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Турецький розробник об’єктів відновлюваної енергетики ÜMITLI спрямує $30 млн на будівництво трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 26 МВт у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії INTEGRITES, яка є радником турецької компанії, передає БІЗНЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкти складає $ 30 млн. Одна електростанція уже введена в експлауатацію, запуск інших двох запланований на кінець 2019 року.

"Три сонячні електростанції, розташовані у селах Чумаки, Новопетрівка та Катеринівка, забезпечать електроенергією 18 тис. домогосподарств та сприятимуть скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу на 22 тис тонн на рік", – зазначили у компанії.

СЕС працюватимуть впродовж 10 років за схемою "зеленого" тарифу та вироблятимуть електроенергою навіть після цього.

Нагадаємо,Tesla Energo будує на Житомирщині шість сонячних електростанцій.

сонячна електростанція Туреччина