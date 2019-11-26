Турецька компанія інвестує $30 млн у будівництво трьох СЕС в Україні

Турецький розробник об’єктів відновлюваної енергетики ÜMITLI спрямує $30 млн на будівництво трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 26 МВт у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії INTEGRITES, яка є радником турецької компанії, передає БІЗНЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкти складає $ 30 млн. Одна електростанція уже введена в експлауатацію, запуск інших двох запланований на кінець 2019 року.

"Три сонячні електростанції, розташовані у селах Чумаки, Новопетрівка та Катеринівка, забезпечать електроенергією 18 тис. домогосподарств та сприятимуть скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу на 22 тис тонн на рік", – зазначили у компанії.

СЕС працюватимуть впродовж 10 років за схемою "зеленого" тарифу та вироблятимуть електроенергою навіть після цього.

Нагадаємо,Tesla Energo будує на Житомирщині шість сонячних електростанцій.