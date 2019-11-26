business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

27
Ср., лист.
24 Нові матеріали

В Україні відкриють Офіс реформ у сфері кібербезпеки

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

При Міністерстві цифрової трансформації планується відкрити Офіс реформ у сфері кібербезпеки.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуба, інформує БІЗНЕС з посиланням на Internet UA. 

Він нагадав, що в положенні про міністерство є пункт про те, що воно бере участь у формуванні політики сфери кібербезпеки.

Вискуба розповів, що Мінцифри звернулося до USAID [агентства США з міжнародного розвитку] з проханням про створення Офісу реформ в сфері кібербезпеки. "У досить короткий термін Офіс повинен напрацювати дорожню карту реформи. В нашому зверненні до USAID були викладені конкретні запити і завдання, які повинні бути досягнуті в короткостроковій і довгостроковій перспективах. У короткостроковій перспективі — це питання проведення функціонального аудиту. Умовно кажучи, ми повинні отримати карту функцій "as is" (тобто, наприклад, СБУ, РНБО, Кіберполіція) і "to be" — як ми повинні рухатися, щоб модель була ефективною", — сказав заступник міністра.

Читайте також: Олександр Кардаков: Найчастіше кібербезпеку в Україні імітують

За його словами, ці завдання Офіс повинен вирішити за три місяці. Вже з лютого 2020 року USAID готуватиме пакет допомоги Україні, який має допомогти в реалізації цієї реформи.

Нагадаємо:

Мінцифри Офіс реформ у сфері кібербезпеки