В Україні відкриють Офіс реформ у сфері кібербезпеки

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуба, інформує БІЗНЕС з посиланням на Internet UA.

Він нагадав, що в положенні про міністерство є пункт про те, що воно бере участь у формуванні політики сфери кібербезпеки.

Вискуба розповів, що Мінцифри звернулося до USAID [агентства США з міжнародного розвитку] з проханням про створення Офісу реформ в сфері кібербезпеки. "У досить короткий термін Офіс повинен напрацювати дорожню карту реформи. В нашому зверненні до USAID були викладені конкретні запити і завдання, які повинні бути досягнуті в короткостроковій і довгостроковій перспективах. У короткостроковій перспективі — це питання проведення функціонального аудиту. Умовно кажучи, ми повинні отримати карту функцій "as is" (тобто, наприклад, СБУ, РНБО, Кіберполіція) і "to be" — як ми повинні рухатися, щоб модель була ефективною", — сказав заступник міністра.

За його словами, ці завдання Офіс повинен вирішити за три місяці. Вже з лютого 2020 року USAID готуватиме пакет допомоги Україні, який має допомогти в реалізації цієї реформи.

