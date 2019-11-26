В "АрселорМіттал" закликають НКРЕКП переглянути підвищення цін на електрику

Національна комісія з регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила для обговорення проєкти тарифів НЕК "Укренерго" на 2020 рік.

Йдеться про підвищення з 1 січня тарифів на передачу електроенергії з 116,54 до 131,71 грн / МВт год (+ 13%) і на диспетчеризацію з 8,03 до 9,94 грн / МВт год (23,6%), повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Хотілося б, щоб при обговоренні цього проєкту також було враховано думку промпідприємств. Перш за все – енергоємних і орієнтованих на експорт галузей, до яких відноситься металургія. Зараз вона переживає не найкращі часи через значне падіння цін на світових ринках і обсягів виробництва, і в цих умовах собівартість металопродукції набуває ключового значення", – заявив начальник управління закупівлі сировини "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Айко.

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Він також наголосив, що попередні заходи уряду України допомогли знизити тарифи на електроенергію для промисловості. "Завдяки цим зниженнях цінові перекоси на енергоринку були усунені", – констатували в адміністрації "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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