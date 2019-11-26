Платні дороги можуть з'явитися в Україні протягом 3-4 років – новий глава "Укравтодору"

Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубраков в ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

За його словами, цей прогноз реалістичний, якщо в наступному році будуть інвестори на такі ділянки, які можуть бути платними.

"Ще рік буде необхідний для отримання держгарантії, і на нове будівництво також потрібно два роки. Тобто як мінімум три- чотири роки - і у нас з'являться такі дороги ", - сказав він.

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