business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

27
Ср., лист.
24 Нові матеріали

Платні дороги можуть з'явитися в Україні протягом 3-4 років – новий глава "Укравтодору"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через три-чотири роки.

Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубраков в ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

За його словами, цей прогноз реалістичний, якщо в наступному році будуть інвестори на такі ділянки, які можуть бути платними.

"Ще рік буде необхідний для отримання держгарантії, і на нове будівництво також потрібно два роки. Тобто як мінімум три- чотири роки - і у нас з'являться такі дороги ", - сказав він.

Нагадаємо:

  • У лютому 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації. Згідно з законом, автомобільні дороги (їх ділянки) будуть відносити до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами.
  • У 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.
  • Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.
  • Криклій сказав, які дороги в Україні можуть стати платними.
платні дороги Олександр Кубраков