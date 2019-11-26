Платні дороги можуть з'явитися в Україні протягом 3-4 років – новий глава "Укравтодору"

Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через три-чотири роки.
Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубраков в ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.
За його словами, цей прогноз реалістичний, якщо в наступному році будуть інвестори на такі ділянки, які можуть бути платними.
"Ще рік буде необхідний для отримання держгарантії, і на нове будівництво також потрібно два роки. Тобто як мінімум три- чотири роки - і у нас з'являться такі дороги ", - сказав він.
Нагадаємо:
- У лютому 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації. Згідно з законом, автомобільні дороги (їх ділянки) будуть відносити до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами.
- У 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.
- Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.
- Криклій сказав, які дороги в Україні можуть стати платними.