Детективи НАБУ затримали групу митників. Проходять обшуки

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку НАБУ.

Зазначається, що попередньо дії затриманих, серед яких семеро співробітників органів митного контролю, кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

"Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов’язані з встановленням обставин вчинення злочину. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", — повідомили в Бюро.

Водночас видання Цензор.НЕТ повідомляє, що серед затриманих — заступник голови київської митниці Сергій Тупальський, який з грудня 2018 року по березень 2019 року виконував обов’язки начальника Одеської митниці. Також затриманий помічник відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Сам Тупальський сьогодні у Facebook повідомив, що у нього вдома та ще в кількох співробітників Київської митниці проходять обшуки. Він стверджує, що обшуки стосуються справи дворічної давнини щодо виявлення схеми мінімізації митних платежів на Київській митниці.

"Законність наших дій за цей час була доведена неодноразово. В т.ч. навіть рішенням Кабміну №344.

Що саме сподіваються знайти слідчі через 2 роки – питання теж риторичне. Зрозуміло, що за цей час можна було б знищите всі докази, якби навіть було, що знищувати. Але й принцип правової визначеності, й логіка виявляються зайві, коли це комусь дуже потрібно. Те, що відбувається, це – не випадковий збіг обставин і не помилка. Це перехід "реформи" митниці на наступний рівень. На жаль…", – написав Тупальський.

Нагадаємо, у травні 2019 року Сергій Тупальський заявляв, що справа про виявлену детективами НАБУ на Київській митниці схему мінімізації митних платежів на загальну суму 450 млн грн розвалилася через відсутність порушень з боку працівників митниці.