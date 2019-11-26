Глава СБУ прогнозує менше перевірок бізнесу і "листів щастя"

Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Кабінетом міністрів та митницею розробляє щодо переведення так званих "листів щастя" в електронний формат.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні разом з паном Дубілетом [міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет], митницею ми впроваджуємо проєкт, я вкому відповідні "листи щастя", якщо вони мають якесь законне підґрунтя, мають надсилатися не в паперовому вигляді, а в електронному вигляді і міститися в единій базі таких повідомлень", – сказав Баканов.

Він вважає, що це дозволить зменшити кількість "листів щастя", які надходять бізнесу з приводу перевірок чи переперевірок вантажів, роботи підприємств, проведення тих чи інших господарських операцій.

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