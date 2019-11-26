Глава СБУ прогнозує менше перевірок бізнесу і "листів щастя"

Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Кабінетом міністрів та митницею розробляє щодо переведення так званих "листів щастя" в електронний формат.
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні разом з паном Дубілетом [міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет], митницею ми впроваджуємо проєкт, я вкому відповідні "листи щастя", якщо вони мають якесь законне підґрунтя, мають надсилатися не в паперовому вигляді, а в електронному вигляді і міститися в единій базі таких повідомлень", – сказав Баканов.
Він вважає, що це дозволить зменшити кількість "листів щастя", які надходять бізнесу з приводу перевірок чи переперевірок вантажів, роботи підприємств, проведення тих чи інших господарських операцій.
Нагадаємо:
- У жовтні 2019 року в СБУ повідомили, що передали до Держбюро розслідувань результати внутрішньої перевірки стосовно можливого тиску співробітниками спецслужби на бізнес. Зокрема, було встановлено, що окремі співробітники СБУ необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів.
- 26 листопада голова СБУ Іван Баканов пообіцяв, що силове відомство буде більш відкритим для бізнесу.