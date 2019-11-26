business head ads

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

27
Ср., лист.
24 Нові матеріали

Глава СБУ прогнозує менше перевірок бізнесу і "листів щастя"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Кабінетом міністрів та митницею розробляє щодо переведення так званих "листів щастя" в електронний формат.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні разом з паном Дубілетом [міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет], митницею ми впроваджуємо проєкт, я вкому відповідні "листи щастя", якщо вони мають якесь законне підґрунтя, мають надсилатися не в паперовому вигляді, а в електронному вигляді і міститися в единій базі таких повідомлень", – сказав Баканов.

Він вважає, що це дозволить зменшити кількість "листів щастя", які надходять бізнесу з приводу перевірок чи переперевірок вантажів, роботи підприємств, проведення тих чи інших господарських операцій.

Нагадаємо:

СБУ перевірки лист щастя