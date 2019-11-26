НБУ вводить в обіг 5-гривневі монети і нові купюри (ФОТО)

Національний банк України (НБУ) 20 грудня 2019 року введе в обіг монети номіналом 5 грн та оновлені банкноти номіналом 50 грн, із 25 лютого 2020 року в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 грн, а у середині 2020 року — монети номіналом 10 грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням напресслужбу НБУ.

У Нацбанку зазначають, що перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні відбувається із метою забезпечити зручність готівкових розрахунків та економії коштів для держави.

"В обіг буде введено монети номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові банкноти. Водночас буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які за дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні — номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Цими нововведеннями Національний банк завершить оптимізацію поточного номінального ряду гривні, яка тривала з 2014 року", — розповіли в НБУ.

За дизайном оновлені банкноти наслідують банкноти нового покоління гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вони містять основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову гаму. Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист.

Регулятор зазначає, що заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень, оскільки тривалість життя монет є значно вищою за тривалість життя банкнот дрібних номіналів.

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"Монети перебувають в обігу близько 20−25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу — у середньому один — два роки, відтак банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів", — розповіли в НБУ.

Банкноти номіналами 5, 10, 50 та 200 гривень попереднього зразка не потрібно буде обмінювати на оновлені банкноти та обігові монети. Розраховуватися можна буде і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів. Банкноти номіналами 5 та 10 гривень попередніх років випуску поступово — у результаті природнього зношення — будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами.

Нагадаємо, із 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків.