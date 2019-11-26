Баканов обіцяє бізнесу більшу відкритість СБУ (ВІДЕО)

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу відомства.

"Сьогодні Служба безпеки є найвідкритішою серед інших правоохоронних органів і на адресу СБУ надходить найменша кількість скарг від бізнесу", – наголосив Баканов.

Водночас бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцький зазначив, що підписання меморандуму між СБУ та бізнесом дозволило значно знизити кількість скарг на адресу силового відомства. Якщо у 2017 році їх було 41, то в цьому році лише 12. При цьому більшість скарг, які зокрема стосуються так званих "листів щастя", вирішуються позитивно.

Голова СБУ повідомив, що скарги проаналізували і виявили порушення. Всі матеріали цієї перевірки передані до Державного бюро розслідувань.

Баканов також висловив упевненість, що запровадження електронної системи подачі заявок на ті чи інші перевірки значно мінімізує зловживання.

У свою чергу, президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов наголосив, що головне очікування бізнесу від правоохоронних органів – це їх передбачуваність, зрозумілість правил гри та мінімізація втручання в роботу бізнесу. У цьому контексті бізнес цікавить, чи передбачає реформа СБУ позбавлення її економічних функцій.

Баканов наголосив, що, не дивлячись на те, що більшість спецслужб цивілізованого світу мають такі функції, у проєкті закону про Службу взагалі немає слова "економіка". Реформа передбачає переорієнтацію функцій СБУ, зокрема на захист критичної інфраструктури. Слово "корупція" в законопроекті згадується лише один раз – йдеться про нульову толерантність до неї серед співробітників СБУ.

Проте очільник силового відомства вважає позбавлення Служби правоохоронних функцій неправильною ідеєю. Він нагадав, що відповідно до Конституції України національну безпеку держави забезпечують відповідні військові формування та правоохоронні органи. "За умови демілітаризації ми маємо залишитися спеціальним органом з правоохоронною функцією. Інакше, відповідно до Конституції, ми не зможемо захищати державну безпеку", – наголосив Іван Баканов. Він додав, що у цілому законопроєкт позитивно оцінюють як вітчизняні, так і міжнародні експерти та організації. Такі впливові організації, як НАТО та КМЕС назвали його найбільш наближеним до найвищих світових стандартів, порівняно з попередніми редакціями.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер заявив про готовність до подальшої ефективної співпраці між СБУ та бізнес-спільнотою.

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