До кінця 2020 року столичний ринок може поповнитися 252 тис. кв. метрів офісів

Девелопери стають впевненішими у комерційному потенціалі столичного ринку офісної нерухомості і до кінця 2020 року можуть вивести на ринок рекордну кількість площ – 252 тис. кв. метрів.

Про це БІЗНЕСу повідомила керівник відділу аналітики і консалтингу з питань девелопменту компанії Cushman & Wakefield в Україні Марта Костюк.

За її даними, за результатами трьох кварталів поточного року нова пропозиція у сегменті офісної нерухомості в Києві склала 59,5 тис. кв. метрів, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду 2018 року і на 18% загальнорічний показник за минулий рік в цілому.

"У Києві до кінця року анонсовано введення в експлуатацію офісних об’єктів кумулятивною площею приблизно 36 тис. кв. метрів (GLA). А загалом, згідно з нашими попередніми оцінками, 252 тис. кв. метрів (GLA) офісних приміщень можуть бути введенні в експлуатацію до кінця 2020 року. При цьому більше 40% цих площ вже здані в оренду або продані кінцевим користувачам", – зазначає Костюк.

Пожвавлення на ринку відбувається завдяки достатньо стійкому попиту орендарів, зниженню вакантності та підвищенню орендних ставок. Якщо до кінця 2016 року первинна вакантність у цьому сегменті була на рівні до 15,6%, то до кінця 2017 рлку вона знизилася до 8,9%, а в грудні 2018 року – до 4,9%, що є найнижчим показником за останнє десятиліття.

Станом на третій квартал 2019 року цей показник склав 5,2%, оскільки приміщення в нових офісних об’єктах були достатньо швидко поглинуті ринком. "Коли ми говоримо про 5,2% вакантності, потрібно розуміти, що це сумарний показник по Києву. При цьому в місті досить складно знайти вільні приміщення площею від 1,0 тис. кв. метрів в існуючих бізнес-центрах класу "А", – зазначає експерт.

Із 2018 року в Києві спостерігається суттєве збільшення кількості запитів щодо оренди офісних приміщень площею від 1,0 тис. кв метрів. Також низка великих корпоративних орендарів готові розглядати можливість укладення попередніх договорів оренди офісних приміщень в об’єктах, введення в експлуатацію яких відбудеться через 12 місяців. "Попит орендарів на ринку офісної нерухомості у Києві та його динаміка упродовж перших трьох кварталів 2019 року була позитивною", – констатує Костюк.

Експерти очікують, що за умови відсутності економічних і політичних потрясінь в Україні, у 2020 році загалом збережеться нинішня динаміка попиту орендарів на офісні приміщення в Києві, а рівень вакантності протягом залишатиметься нижче 10%. Передумовою для суттєвого зростання попиту орендарів стане подальше економічне зростання в країні на фоні інституційних реформ і, зокрема, росту іноземних інвестицій.

На думку експерта, ринок офісної нерухомості в Києві, обсяг якого сьогодні становить менше 2 млн кв. метрів орендної площі, має потенціал до розвитку як з точки зору кількісних показників, так і параметрів якості та різноманіття форматів об’єктів. Зважаючи на покращення ринкових умов, у столиці власники земельних ділянок, придатних для будівництва офісних об’єктів, активно розглядають оптимальні проекти для їх девелопменту і все частіше орієнтуються на високі сучасні стандарти якості та теперішні європейські стандарти.

"На нашу думку, основною перешкодою для значного збільшення нової якісної пропозиції у сегменті є теперішня висока вартість кредитного фінансування. Але сьогодні є суттєві зрушення в цьому напрямку, і поступово з’являються цікаві фінансові інструменти, які роблять високоякісний офісний девелопмент привабливішим для забудовників в Україні", – зазначає керівник відділу аналітики і консалтингу з питань девелопменту Cushman & Wakefield.

Вже сьогодні ведуться роботи з підготовки кількох масштабних якісних офісних проектів до будівництва на ринку офісної нерухомості, і українські експерти Cushman & Wakefield, розраховують, що нинішня активність девелоперів у найближчій перспективі збережеться або навіть посилиться. "Ми очікуємо, що до кінця 2020 року орендні ставки в усіх класах офісних приміщень у Києві суттєво змінюватися не будуть, але з огляду на зміну ринкових умов, орендодавці все рідше погоджуватимуться на орендні пільги, такі як, наприклад, компенсація витрат на оздоблення чи тривалі орендні канікули", – прогнозує Костюк.

У довгостроковій перспективі динаміка орендних ставок і рівень вакантності на ринку офісної нерухомості у Києві залежатимуть від загальної економічної та політичної ситуацій в Україні. Такі фактори, як темпи введення в експлуатацію нових офісних об’єктів у столиці та цінова стратегія у ключових бізнес-центрах, також істотно впливатимуть на ринкові показники.

Нагадаємо, у липні 2019 року в консалтинговій компанії UTG повідомили, що вперше за 10 років ринок офісної нерухомості Києва знову перетворився на високоприбутковий бізнес — середньозважений рівень вакантності знизився до 6%.