Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання

У порівнянні з минулим роком Україна піднялася на три позиції у світовому рейтингу добробуту.



Про це йдеться в нещодавньому рейтингу, складеному аналітичною організацією Legatun Institute, інформує БІЗНЕС.

"Україна посіла 96 місце у світовому рейтингу добробуту. Всього в рейтингу оцінювали 167 країн",– повідомили в Legatun Institute.

У порівнянні з минулим роком Україна піднялася на три позиції (з 99 місця), а за десять років (з 2009 року) країна опустилася в рейтингу на 10 позицій.

Крім базових економічних показників, у рейтингу аналізують стан освіти й охорони здоров’я, рівень безпеки, особистої свободи, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом й інноваціями.

Перше місце в рейтингу посідає Данія. У першій п’ятірці також: Норвегія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія. США – на 18 місці.

Замикають рейтинг африканські країни: Південний Судан, Ємен, ЦАР.

Індекс процвітання Legatum 2019 року показує, що глобальне процвітання перебуває на найвищому рівні за всю історію: 148 зі 167 країн мають вищий рівень добробуту, ніж 10 років тому.

Нагадаємо, Україна покращила позиції в рейтингу зв'язків з інвесторами.