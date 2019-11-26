В Києві відбудеться міжнародний з’їзд підприємців та інноваторів SIA Summit

З 3 по 7 грудня в столиці України розпочне роботу міжнародний з’їзд соціальних підприємців та інноваторів SIA Summit, який збере підприємців та інноваторів з 20 країн.



Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Українську Соціальну Академію".

"Саміт SIA 2019 – це зустріч молодих соціальних інноваторів з Європи, Центральної Азії та Східної Африки. Він відбудеться в столиці України – місті Києві, з 3 по 7 грудня 2019 року та реалізовується командою Української Соціальної Академії, як локальними партнерами SIA. Захід об’єднає всіх, хто переміг у міжнародній премії SIA у 2019 році: соціальних інноваторів, які кидають виклик статусу-кво в таких сферах, як безробіття молоді, міграція, охорона здоров’я, освіта чи зміни клімату. Крім цього, саміт SIA також виступає як місце зустрічі провідних міжнародних та національних організацій, що працюють на межі соціального підприємництва та розширення можливостей молоді", - зазначили в "Українській Соціальній Академії".

Довідка: Премія SIA була заснована в 2009 році в Інституті підприємництва та інновацій у Відні. За 10 років захід розширив свій вплив на більш ніж двадцять країн Європи, Центральної Азії та Східної Африки. З 2018 року SIA проходить і в Україні — і її єдиним оператором є Українська Соціальна Академія.Минулорічний з’їзд соціальних підприємців та інноваторів SIA Summit відбувався у м.Тбілісі, Грузія.