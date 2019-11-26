Новий власник "Vodafone Україна" інвестує в Україну $400 млн

Азербайджанська компанія Bakcell, яка придбала мобільного оператора "Vodafone Україна", планує інвестувати у розвиток українського бізнесу 400 мільйонів доларів.

Про це у Facebook повідомив секретар Національної інвестиційної ради, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС.

"МТС не мала ніяких інвестиційних планів тут, нові власники вже закомітили 400 млн (доларів) на розвиток в Україні. Плюс холдинг розглядає ще низку інвестиційних проєктів в країні", – написав Арахамія в коментарі до свого допису.

Він також звернув увагу на те, що на даний момент "пасивний інвестор, який шукає екзит, змінився активним, який шукає експансію".

За його даними, серед власників Bakcell є інвестори з Азербайджану і Катару. "Для цього робився нормальний due diligence. Угода отримувала дозвіл в АМКУ, НБУ і профільному регуляторі", – зазначив секретар Національної інвестради, коментуючи угоду про продаж "Vodafone Україна".

Нагадаємо:

Довідка:

Компанія Bakcell — оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB. Bakcell охоплює 93% території та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

"Vodafone Україна" — другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні. У 2018 році компанія скоротила чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком, до 1,8 млрд грн.

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B.V. та є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.