Україна готується до відновлення річкового шляху E-40

Україна зацікавлена ​​в європейській ініціативі відновлення річкового шляху Е-40, який проходить територіями України, Білорусії та Польщі по річках Дніпро, Прип'ять, Західний Буг і Вісла.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час двосторонньої зустрічі з міністром морської економіки і внутрішніх водних шляхів Польщі Мареком Гробарчіком, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу міністерства.

Криклій зазначив, що Україна готується до відновлення і розвитку Е-40. За словами міністра, вже проводиться днопоглиблення та розпочато роботи по модернізації і ремонту шлюзів Дніпровського каскаду.

Крім того, Мінінфраструктури планує обговорити проблеми та можливості шляху, що з'єднує Балтійське і Чорне моря, на міжнародній конференції за участю Нідерландів, Польщі та Білорусі, міжнародних фінустанов та інших потенційних партнерів.

Криклій також заявив, що Україна спільно з Єврокомісією і міжнародними компаніями розробляє механізм гармонізації законодавства в сфері внутрішніх водних шляхів. Міністр зазначив, що Україна зацікавлена ​​у співпраці та обмін досвідом з Польщею, зокрема, з метою вдосконалення підготовки і сертифікації моряків відповідно до міжнародних вимог і стандартів.

Річковий коридор Е40 проходить по Україні, Білорусії та Польщі по річках Дніпро, Прип'ять, Західний Буг і Вісла. Проєкт передбачає збільшення перевалки між Балтикою і Чорним морем на 4-6 млн тонн вантажів на рік. Його вартість оцінюється в $12 млрд.

Крім того, повідомляється, що Україна має намір приєднатися до Меморандуму про взаєморозуміння між Міжнародною морською організацією (International Maritime Organization,IMO) і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо співпраці у морському секторі.

"Україна зацікавлена взяти участь у Меморандумі про взаєморозуміння між Міжнародною морською організацією та ЄБРР щодо співпраці у морському секторі. Участь України у реалізації цього Меморандуму підтримується ІМО. Ми звертаємось до ЄБРР з пропозицією включити Україну до списку цільових країн", – зазначив Криклій.

Він додав, що також Мінінфраструктури зацікавлене у залученні коштів ЄБРР для підтримки розвитку внутрішніх водних шляхів.

Нагадаємо, морпорти України побили 6-річний рекорд з обсягів перевалки.