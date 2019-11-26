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Ср., лист.
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До БІЗНЕС 100 долучився президент холдингу "Хлібні інвестиції" Юрій Триндюк

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До спільноти БІЗНЕС 100 — співвласників журналу "Бізнес" долучився Юрій Триндюк — ефективний ТОП-менеджер, успішний український підприємець, який побудував холдингову компанію "Хлібні інвестиції".

Він став 75-м учасником бізнес-платформи, яка об’єднує зусилля заради проєктування успішного майбутнього України, підвищення капіталізації, репутації та суб’єктності українського бізнесу у визначенні економічних пріоритетів країни. 

Юрій Триндюк переконаний, що саме потужна та злагоджена команда – запорука успіху будь-якого проєкту. Саме таку команду-зірку йому вдалося зібрати в своєму холдингу.

"Хлібні Інвестиції" – дружня родина. Разом ми досягаємо результатів у справі, яку любимо. Підкорюємо нові вершини, розширюємо горизонти і, звісно ж, відпочиваємо. Командний гравець – активно працює в команді, готовий допомагати колегам, прагне до розширення рамок своїх обов’язків. Ми – не команда зірок, а КОМАНДА – ЗІРКА!", – заявив президент "Хлібних інвестицій".

Результатом цієї командної роботи є те, що на сьогоднішній день холдинг "Хлібні інвестиції" став  національним лідером  з виробництва хлібопродуктів, який займає 8% вітчизняного ринку і посідає третє місце серед найбільших хлібних підприємств України.

Нагадаємо, днями до спільноти БІЗНЕС 100 долучився генеральний директор виробничо-комерційної компанії "Велта" Андрій Бродський.

Довідка:

ТОВ "ХК  "Хлібні інвестиції" – один із найбільших українських холдингів з виробництва хлібопродуктів, які реалізуються під брендами "Цар Хлі" і "Теремно". Холдинг включає шість хлібозаводів: ТОВ "Chanta Mount", ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", ТОВ "Перший столичний хлібозавод", ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат", ТОВ "Бердичівський хлібозавод", ЗАТ "Теремно хліб".

"Хлібні інвестиції" є також лідером за кількістю та якістю вкладених інвестицій в підприємства всіх хлібних компаній.

БІЗНЕС 100 – спільнота відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу. На сьогоднішній день учасниками спільноти є вже 75 бізнесменів.

На базі цієї платформи вперше в Україні створюється Доктрина економічної безпеки — найважливіша складова національної безпеки нашої країни. Також БІЗНЕС 100 є ініціатором розробки загальнонаціонального проєкту —  Репутаційної стратегії України.

Більше про співінвесторів БІЗНЕС100 дізнайтеся на YouTube-каналі журналу "Бізнес".

БІЗНЕС 100 Юрій Триндюк Хлібні інвестиції