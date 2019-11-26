НБУ змінив вимоги до міжбанківського розрахункового документа

Про це повідомляє пресслужба регулятора, інформує БІЗНЕС.

"Для уникнення дублювання в розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN вже містить цю інформацію. У зв’язку з цим у міжбанківському електронному розрахунковому документі цей реквізит також буде виключений", – розповіли у НБУ.

Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 19 листопада 2019 року №136 "Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

За даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2019 року всі банки України завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN.

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