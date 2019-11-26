НБУ змінив вимоги до міжбанківського розрахункового документа

Національний банк України оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа, виключивши реквізит "Код банку".
Про це повідомляє пресслужба регулятора, інформує БІЗНЕС.
"Для уникнення дублювання в розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN вже містить цю інформацію. У зв’язку з цим у міжбанківському електронному розрахунковому документі цей реквізит також буде виключений", – розповіли у НБУ.
Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 19 листопада 2019 року №136 "Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.
За даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2019 року всі банки України завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN.
Нагадаємо:
- З 5 серпня 2019 року Нацбанк України запровадив міжнародний номер банківського рахунку IBAN (складається з 29 літерно-цифрових символів) для всіх юридичних та фізичних осіб України. Діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту. Вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземній валюті.
- Європейська Бізнес Асоціація підтримала запровадження в Україні стандарту відкриття банківських рахунків із застосуванням міжнародного номера IBAN.
- На початку жовтня Нацбанк відтермінував до 12 січня 2020 року повний перехід на використання міжнародного номера банківського рахунку IBAN.