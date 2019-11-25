Ми можемо мати найнижчі ціни на газ цієї зими — Оржель

У разі підписання нової угоди з "Газпромом" про транзит російського газу територією України, ціна на газ в Україні може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржельна під час презентації планів відомства, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Економічну правду".

Міністр зауважив на великі обсяги газу у підземних сховищах України та європейських країн, які можуть сказатися на ціні у нових домовленостях..

"Якщо ми підпишемо договір на транспортування з "Газпромом", зважаючи на ті запаси, які є в українських та європейських газосховищах, ми можемо стати свідками однієї з історично найнижчих цін на газ цієї зими", – сказав міністр.

Також Оржель зазначив, що транзит газу може принести держбюджету до $3 млрд надходжень.

Міністр наголосив, що підписання нової угоди є абсолютним пріоритетом у планах Міненергетики та зазначив, що з прийняттям анбандлінгу питання подальших контрактів буде вирішуватися лише з огляду на економічну доцільність, без жодного політичного тиску.

Нагадаємо, Україна на переговорах про транзит газу намагається укласти з Росією довгостроковий контракт на транзит газу терміном на 10 років з фіксованими обсягами транзиту, а також відповідальністю сторін за порушення угоди. Також, за наполяганням України та ЄС, новий контракт мають укласти за європейськими правилами. Для цього в Україні ухвалили закон про анбандлінг "Нафтогазу", який передбачає створення незалежного від "Нафтогазу" Оператора ГТС.